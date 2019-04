LAGARDE née André, Suzanne



À L'Île-Bizard, le 27 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Suzanne Lagarde née André, épouse de feu Monsieur Angel Lagarde.Elle laisse dans le deuil ses filles, sa petite-fille, ainsi que leurs conjoints et ses arrière-petites-filles, de même que plusieurs parents et amis au Québec et en France.La famille recevra les condoléances le samedi 6 avril 2019 de 10h à 12h suivi par une brêve cérémonie dans le salon du complexe :Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.