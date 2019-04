Honneur pour Bunbury

Alex Bunbury est l’un des meilleurs joueurs de soccer de l’histoire du Canada et l’Association de soccer de Saint-Léonard a décidé de lui rendre hommage.

Si Bunbury est un gros nom du ballon rond au pays, peut-être sont-ils nombreux à ne pas savoir qu’il a vécu ses années de formations dans le nord-est de Montréal.

Arrivé de la Guyane avec sa famille à l’âge de neuf ans, l’attaquant a grandi dans l’arrondissement de Saint-Léonard.

L’Association de soccer locale a décidé de créer la coupe Alex Bunbury qui sera remise annuellement au joueur et à la joueuse qui se seront distingués par leur performance, leur leadership ou leur esprit sportif en dehors du terrain.

L’Association profitera de la célébration de son 40e anniversaire, vendredi soir, pour rendre hommage à Bunbury.

Submergé

« Je suis submergé parce que c’est là où tout a commencé pour moi à l’âge de 12 ans. C’est là que j’ai appris à jouer », a souligné l’homme sympathique lors d’une conversation téléphonique.

« Sans ça et sans les entraîneurs que j’ai croisés, je ne serais jamais devenu le joueur et l’homme que je suis. »

Pour les Bunbury, c’était une affaire de famille de pousser la balle dans les parcs de Saint-Léonard.

« Quatre de mes frères ont aussi joué à l’Association, ce sont eux qui m’ont initié au soccer, c’est une histoire de famille. »

Humilité

Bunbury a représenté le Canada à 66 reprises sur la scène internationale, en plus de jouer une saison avec le Supra de Montréal, d’évoluer brièvement avec West Ham en Angleterre, et surtout de marquer 60 buts en six saisons avec CS Maritimo, ce qui en a fait le meilleur marqueur du club.

Pourtant, l’homme de 51 ans a tout sauf la grosse tête et reçoit cet honneur bien humblement.

« C’est un honneur que je prends avec humilité. C’est difficile de mettre des mots sur comment je me sens.

« J’ai très hâte à cette réunion qui me permettra de revoir d’anciens entraîneurs et coéquipiers.

« C’est très important pour moi d’avoir la chance de rencontrer les jeunes et les entraîneurs qui s’impliquent. »

Le cœur à Montréal

Même s’il habite au Minnesota, Bunbury a toujours le cœur à Montréal, notamment parce que sa mère, un frère et plusieurs autres membres de sa famille habitent toujours la métropole.

Depuis quelques mois, il s’est aussi donné pour mission de doter la grande région de Montréal d’une équipe de la Première ligue canadienne de soccer qui va bientôt amorcer sa saison inaugurale.

« Les choses avancent assez bien. J’ai eu le feu vert de la PLC, j’ai une équipe au Portugal et un projet en Guyane, mon pays d’origine.

« Je dois trouver des partenaires financiers, afin d’établir une équipe dans la région de Montréal.

« On ne peut pas avoir une ligue canadienne sans avoir au moins une équipe au Québec, sinon deux ou trois. »

Bunbury vise à installer une équipe dans le secteur de Laval. Soccer Québec y possède le Stade Desjardins, mais l’ancien joueur ne détesterait pas avoir un stade un peu plus imposant, également conçu pour le soccer.

« Je travaille depuis plusieurs mois, afin de bâtir un groupe d’actionnaires dont je ferai partie.

« On espère avoir une équipe pour la saison 2020. Nous devrions avoir quelque chose à annoncer d’ici une trentaine de jours. »

Pour lui, il ne fait aucun doute que la nouvelle PLC répond à un besoin criant.

« C’est essentiel d’avoir une ligue pour les Canadiens. »