Huit reprises francophones qui n'ont rien à envier à la chanson originale

Aussi populaires ont-ils été, certains titres musicaux méritent qu'on les revisite. Des artistes avec peu d'expérience comme d'autres dont la carrière s'étale sur plusieurs décennies l'ont prouvé. Pendant que Yama Laurent, gagnante de «La Voix» en 2018, s'affaire à compléter son premier album sur lequel on retrouvera plusieurs reprises, en voici huit en français qu'il fait bon réécouter.

«Ma gueule» – Geneviève Leclerc

Y a-t-il un classique auquel Geneviève Leclerc ne peut s’attaquer, qu’il soit chanté par un homme ou une femme? La demi-finaliste de l’équipe d’Éric Lapointe à «La Voix» en 2016 a martelé l’étendue de son talent, enchaînant les solides prestations jusqu’à livrer avec puissance et justesse «Je suis malade». Aussi incroyable que cela puisse paraître, sur son deuxième album, «Celle que je suis», elle a décroché un coup de poing encore plus fort, un véritable cri du cœur. Déjà portée avec panache par Johnny Hallyday et Éric Lapointe, la pièce «Ma gueule» a été habilement transformée, devenant, dès les premières notes, une autre réussite

«Y’a pas grand chose dans l’ciel à soir» – Kermess

À la fin des années 1980, Paul Piché a offert la chanson «Y’a pas grand chose dans l’ciel à soir». Marquée par un langage coloré appuyé d’une forte présence de l’harmonica et de la guitare acoustique, elle a obtenu du succès avec raison. Une dizaine d’années plus tard, le groupe québécois Kermess a décidé de la remettre au goût du jour avec une étonnante version offerte sur son premier album, «Les douze nocturnes». Engagée, rock et beaucoup plus entraînante, elle est devenue un incontournable du répertoire de la formation. Impossible de ne pas bouger en l’entendant.

«Méo Penché» – Noir Silence

Méo Penché, cet homme qui «aimait tapocher les gars du quartier», comme l'ont chanté avec humour Les Jérolas, a été présenté au début des années 1960. La pièce a longtemps été un succès comique associé au duo composé de Jérôme Lemay et Jean Lapointe. Trois décennies plus tard, sortie de nulle part, cette chanson a repris vie grâce à la formation Noir Silence. Avec la voix grave de Jean-François Dubé et un son rock qui lui sied à merveille, l'oeuvre a abouti sur «Piège», un des albums du groupe. Si on peut très bien imaginer le leader sourire lors de l'enregistrement en studio, on salue aussi la force de frappe de l'ensemble.

«Aimons-nous» – Valérie Lahaie

Il ne faut pas avoir froid aux yeux quand on décide de revisiter le matériel d'Yvon Deschamps en humour ou en chanson. Et ça prend une confiance inébranlable en ses moyens pour le faire devant quelque deux millions de téléspectateurs. C'est pourtant ce qu'a accompli Valérie Lahaie lors de la deuxième saison du concours «La Voix» à TVA. Force est d'admettre que la finaliste d'Éric Lapointe a su faire preuve d'une belle assurance et d'une grande maturité en posant sa voix sur ce classique. Par surprenant que la production de l'émission ait tenu à enregistrer avec elle une version en studio.

«Le petit castor» - Yelo Molo

Bien qu'accrocheuse, la chanson-thème du dessin animé «Le petit castor», production du milieu des années 1970, était surtout enfantine. Normal, car la jeunesse était le public cible. Mais il en va tout autrement de la dynamique version signée Yelo Molo. D'abord offerte devant des admirateurs comblés et de plus en plus impatients de l'entendre, cette reprise devenue un rendez-vous assuré du groupe de Lanaudière s'est rendue jusqu'en studio. Cet élan de nostalgie assumée a été immortalisé sur l'album «Méli-Molo» qui comprend également des clins d'oeil à «Goldorak» et aux «Mystérieuses cités d'or».

«L'aigle noir» – Marie Carmen

Ne cherchez pas plus grand succès que «L'aigle noir» dans le répertoire de Marie Carmen. En 1992, la chanteuse a créé une véritable onde de choc à la radio avec sa reprise d'une pièce de la Française Barbara, mais aussi à la télé grâce au vidéoclip en noir et blanc à l'esthétique léché. Avant-dernier titre de l'album «Miel et venin», la langoureuse pièce a véritablement donné des ailes à la carrière de la Québécoise à qui on associe encore, 25 ans plus tard, une œuvre qui a pris naissance de l'autre coté de l'Atlantique. À preuve, Marie Carmen compte la chanter lors de la tournée «Pour un soir» prévue au Québec en 2020.

«Femme libérée» – Pépé

C'est un véritable bijou que Pépé a créé quand il a assemblé son album «Pépé goes Français». L'opus de reprises de classiques de l'Hexagone signé Philippe Proulx contient plusieurs chansons à la sauce Pépé très réussies, qui donnent envie de les comparer à leurs prédécesseurs. Si on doit n'en choisir qu'une qui fait partie de celles qui se démarquent, qui ont subi une belle cure de jeunesse, optons pour «Femme libérée», d'abord imaginée par le groupe Cookie Dingler. L'interprétation sentie de Pépé, sa touche évidente, mais aussi le respect qu'il porte au succès original donnent lieu à un excellent résultat.

«Il suffirait de presque rien» – Isabelle Boulay

Parfois, il fait bon dépoussiérer certaines chansons. Si d'autres l'ont fait avant elle – on pense à Dan Bigras –, Isabelle Boulay a su proposer une version toute personnelle et agréablement légère d'«Il suffirait de presque rien» en 2014. Sa voix se mariant fort bien à l'univers du grand Serge Reggiani, la chanteuse a cru bon de pousser l'audace jusqu'à enregistrer 14 pièces en hommage à ce dernier. Avec cette histoire d'amour et les autres compositions, elle a prouvé hors de tout doute qu'une femme peut très bien s'amuser avec le répertoire d'un homme, et vice-versa.