Il faut de l’équilibre en tout

Ma fille et mon gendre ont trois enfants, dont celui du milieu qui est affecté par la paralysie cérébrale. Pas besoin de vous dire que depuis sa naissance, ma fille lui consacre un temps inouï même si elle travaille à l’extérieur. Je regarde aller ce couple et je me demande comment ils font pour tout concilier avec cet enfant qui leur demande tellement plus que les deux autres.

J’ai remarqué au fil du temps que ma fille donne quasiment tout son temps disponible à cet enfant et qu’elle néglige les deux autres. Bien sûr, le père compense en cuisinant pour la famille et en accompagnant les deux autres à leurs loisirs et activités sportives. Mais un père, ça n’est pas une mère, et j’ai peur que ma fille se le fasse reprocher par eux, un jour. Mon mari me dit de tenir ça mort, mais moi j’aurais tellement envie de lui en glisser un mot.

Grand-maman inquiète

Suivez donc le conseil de votre mari. Dans ce genre de situation familiale, il est important de faire équipe dans un partage de tâches qui permette à chacun de jouer sa partition en sachant que l’autre compense pour atteindre l’équilibre.