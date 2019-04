Je sors, je reste

Coup de cœur

Livre

La décroissance

Photo courtoisie

Alors que le réchauffement climatique devient une préoccupation de plus en plus importante, l’auteur Serge Latouche propose avec ce livre une piste de solution pour le moins audacieuse. Alors qu’on accuse souvent la croissance économique d’être responsable de l’augmentation des gaz à effet de serre, Serge Latouche réfléchit aux avenues possibles pour tente de la limiter, voire de l’inverser. Un résumé de 128 pages d’une réflexion à faire pour le XXIe siècle.

En librairie depuis le 25 mars

Je sors

Spectacle

Lou-Adriane Cassidy

Photo courtoisie

De retour à Montréal après avoir fait plusieurs spectacles en Europe, Lou-Adriane Cassidy présentera ce soir les chansons de son tout premier album C’est la fin du monde à tous les jours. Finaliste des Francouvertes de l’édition 2018, l’auteure-compositrice-interprète présentera un répertoire folk aux mélodies accrocheuses.

Ce soir à 20h à la Sala Rossa, 4848 boulevard Saint-Laurent

Théâtre

Intersections

Photo courtoisie

Le spectacle Intersections représente la mise en relation de cinq artistes dans cinq villes différentes qui font état d’un mouvement citoyen majeur auquel ils ont pris part. Mis en scène par Mireille Camier et Richard Soler Mallol, il s’agit d’une véritable performance qui cherche à interroger notre désir de révolte.

Ce soir à 20h au Théâtre La Chapelle, 3700 rue Saint-Dominique

Cinéma

Woman at War

Photo courtoisie

Comédie dramatique réalisée par Benedikt Erlingsson, Woman at War raconte l’histoire de Halla, une militante environnementaliste qui cherche à freiner l’industrie de l’aluminium dans sa région. Sa vie sera néanmoins bouleversée lorsqu’elle recevra l’acceptation de sa demande d’adoption et qu’une petite fille en Ukraine désormais l’attendra.

Ce soir à 21h25 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Lancement

Fred Tremblay

Photo courtoisie

Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Montréal, Fred Tremblay présentera ce soir les chansons de son album Au pire, j’vendrai du gaz ! Un artiste polyvalent, à l’écriture humoristique, qui célébrera ce soir la sortie de son premier opus.

Ce soir à 17h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Sport

Match des Canadiens de Montréal

Photo courtoisie

Alors que la course aux séries éliminatoires est plus que jamais enclenchée, les Canadiens de Montréal n’ont plus que deux matchs pour s’assurer d’une place. Ils affronteront ce soir les Capitals de Washington.

Ce soir à 19h00 dans un des nombreux bars de Montréal qui diffuse le match

Je reste

EP

Maille par maille

Photo courtoisie

Récompensée deux fois lors du concours Ma première Place des Arts de l’édition 2018, Belle Grande Fille lance un premier EP aux couleurs parfois lumineuses, parfois mélancoliques. Ayant travaillée comme musicienne et chanteuse sur de nombreux autres projets au cours de sa carrière, l’auteure-compositrice-interprète arrive aujourd’hui avec un projet beaucoup plus personnel et intime.

Disponible depuis le 27 mars

Livre

Rang de la croix

Photo courtoisie

Après être passée par l’écriture de deux livres aux considérations plus sociales, la journaliste Katia Gagnon revient aujourd’hui avec Rang de la croix, un roman aux accents beaucoup plus fantastiques. Quatre époques, quatre femmes et quatre destins que l’on découvrira tout au long du livre, dans la région du Témiscouata.

En librairie depuis le 2 avril

Documentaire

Pôle sud

Photo courtoisie

Adapté au format télévisuel à partir d’un spectacle de théâtre, ce documentaire de 68 minutes dresse le portrait de huit anonymes du quartier Centre-Sud. Conceptualisé par Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proulx-Cloutier, ce film revient sur l’histoire de huit parcours originaux, atypiques, à travers un quartier aux richesses sous-estimées.

Sur Tou.tv depuis le 24 mars