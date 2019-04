Je m’en allais écrire un papier sur la laïcité et puis je me suis dit non. D’abord, à peu près tout le monde l’a fait. Ça commence à être trop pour ce qui m’apparaît une évidence.

Parce que je suis de la vieille génération et c’est nous qui avons réussi à dissocier la religion du reste de la vie en société.

Ce sont les gens de mon âge qui ont pogné la fin de la culpabilité à grande échelle et de l’art de vivre en famille enseigné par des célibataires en soutane.

On a donc installé une certaine logique, dont la condition première est la discrétion.

Oui, la religion c’est quelque chose de retiré, personnel et respectueux.

Et dans notre pays, il y a un principe de vie très important et sur lequel on va travailler jusqu’à ce qu’on y soit arrivé : la parité. Celle où les femmes ont exactement les mêmes considérations que les hommes.

LIB-LIB

L’une des plus merveilleuses morales que nous, les vieux, on a fait avancer, c’est la liberté. De presse, de parole, d’expression. Et à ce chapitre, nous sommes un leader planétaire. C’est pour ça qu’on est bien chez nous.

Je me vois difficilement répondre aux questions d’un policer de la SQ qui a un turban sur la tête. Difficile de s’imaginer passer devant une juge qui a porte le voile.

La liberté religieuse est respectée dans la sagesse, la modération, la confidentialité et même dans l’effacement.

Enlever ou laisser le crucifix sur le mur, ça ne changera rien. On ne les a quand même pas dans le front.

Non, pas de papier sur la laïcité.

T’EN PLUS

Et que fera Claude Julien quand il voudra crucifier Jonathan Drouin ?

Pour le cannabis, les Hells sont déterminés. On fera du pot à pot s’il le faut.

Salutations aux Inuits qui sont à Montréal en vacances dans le Sud.

Ça y est, on jouera tous au golf dans moins d’un mois. Le tee a vu son ombre.

Nid de poule cherche politicien pour se faire remplir.

À DEMAIN

En voulez-vous une bonne ?

Le club de golf International 2000 accueille ses premiers golfeurs aujourd’hui. On en attend plus de 300 samedi.