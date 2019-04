L'adaptation d’Akira devrait être tournée courant 2019

Projet évoqué depuis une quinzaine d'années à Hollywood, l'adaptation en prises de vue réelles du célèbre manga « Akira » se tournera dans les six prochains mois, si l'on se fie à la California Film Commission qui vient d'accorder un crédit d'impôt au long métrage à hauteur de 18 millions de dollars.



C'est l'une des plus célèbres Arlésiennes d'Hollywood. Adapter « Akira » en version live est un projet né il y a plus de quinze ans. Plusieurs noms de réalisateurs ont circulé, de Jaume Collet-Serra à Christopher Nolan en passant par George Miller, et même des acteurs comme Dane DeHaan, Michael Pitt et Garrett Hedlund.

Désormais, c'est certain, le film « Akira » verra le jour prochainement avec le Néo-Zélandais Taika Waititi (« Thor : Ragnarok ») à la réalisation et Appian Way, la société de Leonardo DiCaprio, à la production.

A en croire la California Film Commission, le tournage se déroulera entièrement en Californie pendant 71 jours. Reste encore à découvrir quand se tournera le film, sachant que la production a désormais 180 jours pour démarrer le tournage, et avec quelle distribution.

Paru entre 1982 et 1990, « Akira » se déroule dans un Tokyo futuriste, reconstruit après une explosion nucléaire. Dans cette ville corrompue circulent des gangs de jeunes motards. Parmi eux, Tetsuo se fait enlever par l'armée et subit de nombreux tests visant à repérer et former des personnes qui possèdent des dons psychiques (télépathie, téléportation, télékinésie...).

L'oeuvre de Katsuhiro Otomo a déjà été adaptée au cinéma en 1988 dans une version animée.