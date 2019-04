Mark Hoppus de Blink 182 revient sur le controversé Fyre Fest

Mark Hoppus, chanteur et bassiste de la formation pop-punk, s’est confié sur l’annulation du spectacle de son groupe au Fyre Fest, le fiasco signé Billy McFarland.

Le tristement célèbre non-événement qui fait l’objet de deux documentaires sortis dans la dernière année continue d’alimenter les discussions.

En entrevue avec le NME , Mark Hoppus a commenté cet ambitieux flop.

Comme Seth Rogen s’apprêterait à produire une comédie sur le Fyre Fest, Hoppus a manifesté son désir de voir Ryan Gosling l’incarner à l’écran.

Il est aussi revenu sur le documentaire Fyre: The Greatest Party That Never Happened diffusé sur Netflix : «C'était choquant mais pas tout à fait surprenant. Assez tôt, nous avons eu des indices sur le fait qu'il y avait des problèmes.»

«Notre équipe de production avait du mal à obtenir les réponses les plus élémentaires quant à la mise en scène, la puissance du son et à des informations que vous auriez normalement bien en avance avant le spectacle», a-t-il commenté sur le manque d'organisation du festival.

Comme le rappelle Tone Deaf, le Fyre Fest devait se dérouler sur les îles Exumas, dans l’archipel des Bahamas du 28 au 30 avril 2017.

Malgré les déboires de son organisation qui s’accumulaient, les organisateurs n’ont pas annulé le festival. De sorte que des festivaliers ayant payé le gros prix pour se rendre sur les lieux ont constaté à leur arrivée l’ampleur des dégâts.

Blink 182 se produira au Festival d’été de Québec le 14 juillet... Heureusement pour le groupe, le FEQ jouit d’une meilleure réputation que le Fyre Fest.