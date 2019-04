Le promoteur du projet immobilier VillaNova se lance dans la co-construction

MONTRÉAL – Afin de rallier les acteurs du milieu et la population de l’arrondissement de Lachine, le promoteur du projet immobilier VillaNova a annoncé mercredi, devant l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qu’il va adopter un principe de co-construction pour une phase à venir de son ensemble résidentiel de 2 milliards $ dans le secteur Lachine-Est.

L’idée est d’obtenir une acceptabilité sociale et de proposer, au final, le meilleur projet qui soit. Selon Didier Heckel, directeur planification et développement immobilier pour Les Développements Lachine Est, la co-construction permettra de se pencher sur plusieurs enjeux comme la mobilité, l’emploi et les services publics.

Essentiellement, cela signifie que des représentants d’organismes communautaires, d’associations de citoyens et de gens d’affaires de Lachine vont être en mesure de suivre de près les grandes étapes visant la requalification de ce secteur où, jadis, de grosses industries étaient en activité.

Un comité restant à former va éventuellement se réunir quelques fois par année avec le promoteur pour suivre l’évolution du quartier.

«Ils vont préparer ensemble une vision, la partager. Beaucoup d’intervenants vont devoir mettre l’épaule à la roue», a dit M. Heckel en entrevue avec l’Agence QMI.

Au cours des prochaines semaines, le promoteur va approcher des acteurs du milieu pour les inviter à s’engager dans la réflexion entourant le redéveloppement de Lachine-Est.

La phase qui fera l’objet d’une démarche de co-construction s’intitule Mittal et longe le canal de Lachine, sur d’anciens terrains industriels contaminés, héritage de la révolution industrielle.

Mais il faudra vraisemblablement attendre plusieurs années avant que la phase Mittal puisse se matérialiser, car les infrastructures souterraines dans Lachine-Est devront d'abord être réaménagées, une demande mainte fois formulée par le promoteur, ces dernières années, auprès de l’arrondissement et de la Ville de Montréal.

Les Développements Lachine Est devra aussi décontaminer les terrains, mais il n’engagera pas d’autres sommes importantes avant d’avoir la certitude que les travaux d’infrastructures seront réalisés.

Place à la phase Flora

Développements Lachine Est lance ces jours-ci les travaux d’excavation de la phase Flora – celle qui précède la phase Mittal –, laquelle concerne la construction de trois tours de 10 étages chacune sur le boulevard Saint-Joseph. Elles contiendront en tout 177 condos, dont plus de 90 sont déjà vendus.