Le sport rend plus heureux que l’argent

Si tu laisses ton gagne-pain prendre le dessus sur tes séances d’exercice en croyant à cette vieille rengaine que l’argent fait le bonheur, tu te trompes surement. Enfin, c’est ce que dit la science.

D’après une étude des universités de Yale et d’Oxford auprès de 1,2 million d’Américains, le sport serait plus important pour la santé mentale que l’argent.

En effet, les scientifiques ont découvert que si les personnes qui font régulièrement du sport éprouvent du mal-être psychologique 35 jours par année en moyenne, celles qui n’en font pas s’en ajoutent 18.

De même, le rapport stipule que faire de l’exercice te rendrait aussi heureux que les gens qui gagnent 25 000 dollars de plus que toi par année et qui n’en font pas.

Ça relativise ton abonnement mensuel au gym, non?

Trop de sport, c’est comme pas assez

Si tu crois que passer des journées entières à transpirer au milieu des tapis et des haltères te rendra infiniment plus heureux, tu as mal compris.

Les chercheurs rappellent effectivement que le bonheur relié à l’exercice n’est pas exponentiel. Plutôt, il faut faire dans la mesure.

L’idéal, selon eux : des entrainements de 30 à 60 minutes trois à cinq fois par semaine.

Pour optimiser ton apport d’ondes positives, privilégie les sports d’équipe qui favorisent les liens sociaux.

Allez, cours Forest, cours.

Source: Business Insider