L’islam n’est pas incompatible avec la laïcité

Dans le débat qui s’amorce autour du projet de loi sur la laïcité de l’État, l’islam est en train de prendre une dimension disproportionnée.

Il serait utile de prendre un pas de recul pour situer les choses dans leur juste perspective.

Islamisme ou laïcité

Deux courants de pensée s’affrontent dans le monde arabo-musulman et dans la diaspora au sujet de la séparation du politique et du religieux : l’islamisme et la laïcité (Almâniyya).

S’il est vrai que les mouvances islamistes sont plus visibles et font souvent les manchettes, on connaît moins les réformateurs musulmans qui défendent la séparation de la religion et de l’État.

Le philosophe égyptien Fouad Zakariya le résume bien dans son ouvrage Laïcité ou islamisme : les Arabes à l’heure du choix (1991).

Cette lutte n’est pas le propre de l’Occident. S’il est vrai que la sécularisation est une avancée manifeste dans les démocraties occidentales, le monde arabo-musulman est loin d’être épargné par ces débats.

Qu’on pense à la Turquie laïque sous le régime d’Atalürk et à la sécularisation progressive du droit et des mœurs dans plusieurs pays musulmans, notamment la Tunisie et le Maroc.

Plusieurs intellectuels de renom avaient pensé la laïcité de l’intérieur de l’islam : Abdellah Laoui, Islam et modernité, Abdelwahab Meddeb, La maladie de l’islam, Mohammed Harbi, L’islamisme dans tous ses états, et bien d’autres.

Le courant réformateur

Mais il faut remonter au début du 20e siècle pour voir les tenants de la laïcité faire irruption dans ce débat dans le monde musulman.

Un réformateur égyptien, Ali Abderrazik, avait provoqué un véritable choc dans la pensée dominante, pour qui l’islam était « Din wa Dawla » (Religion et État).

Juge et docteur à la prestigieuse université Al-Azhar au Caire, il avait lancé un pavé dans la marre, en 1925, en publiant un essai fondateur de la pensée séculière, L’islam et les fondements du pouvoir (La Découverte, 1994), où il soutenait que l’islam n’était pas incompatible avec la laïcité.

Il y démolissait, brique par brique, la thèse des islamistes, selon laquelle les musulmans ne sauraient être gouvernés par des États laïcs.

Une œuvre pionnière et audacieuse pour un théologien. Elle lui a valu des vagues de dénigrements et de réfutations.

Le Conseil des grands oulémas (théologiens) d’Al Azhar avait engagé une procédure judiciaire contre lui. L’acte d’accusation était accablant. Il y avait répondu publiquement, point par point.

Selon une enquête menée par le quotidien A-Sharq al-Awsat, en 1993, « la quasi-totalité des écrivains arabes le place en tête des ouvrages les plus déterminants de notre temps. »

« Aucun principe religieux n’interdit aux musulmans [...] de détruire ce système désuet qui les a avilis et les a endormis sous sa poigne. Rien ne les empêche d’édifier leur État et leur système de gouvernement sur la base [...] des systèmes dont la solidarité a été prouvée [...] ceux que l’expérience des nations a désignés comme étant parmi les meilleurs », affirme le théologien Ali Abderrazik.

Il reste maintenant aux musulmans de la diaspora à composer avec la laïcité dans leurs sociétés d’accueil. Le Québec est rendu là.