Ludivine Reding en grand projet de rénovation

Ludivine Reding a parlé d’un projet surprenant qui occupe une grande partie de son temps : la rénovation de son tout premier condo.

La comédienne de Fugueuse s’est confiée entre les pages du magazine 7 Jours à propos de ce tout nouveau projet bien loin du petit écran. En effet, la jeune femme est désormais propriétaire et s’adonne à de grands projets de rénovation avec son père, Sébastien Reding.

«J’ai acheté un condo où tout est à refaire. Je suis là-dedans en ce moment. On a acheté un bloc, mon père et moi. Lui, il va habiter le troisième et moi, le premier. Le deuxième sera locatif. Je suis contente, car je vais avoir mon propre espace», a indiqué Ludivine au magazine.

De l'aide de son papa

Heureusement, son père s’occupe de la gestion de chantier, ce qui permet à Ludivine de souffler et de s’adonner à d’autres projets.

«Je ne m’y connais pas trop en rénovations, et je n’ai pas l’envie ni le temps de gérer ça. Je donne donc mes choix à mon père et il s’occupe de tout», précise la jeune femme.

*Lisez plus de détails sur les projets personnels et professionels de Ludivine dans le magazine 7 Jours en kiosque ce jeudi*