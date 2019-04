«Nous voulons les deux points» – Lars Eller

Comme plusieurs partisans du Canadien de Montréal, l’attaquant, Lars Eller, attend avec impatience la rencontre prévue entre le Tricolore et les Capitals, jeudi soir, à Washington.

«Le Canadien jouera le tout pour le tout alors je m’attends à ce que leurs joueurs disputent un bon match», a souligné l’attaquant des Capitals, mercredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. «Cette partie est très significative pour nous également. Nous voulons les deux points et rester au sommet de notre section.»

«J’aime que cette partie veuille dire quelque chose. Personnellement, je n’aime pas les matchs où il n’y a pas d’enjeu. C’est difficile de ressentir les bonnes émotions lors de ces rencontres.»

Si les «Caps» veulent obtenir les deux points disponibles pour s’assurer du championnat de la section Métropolitaine, Eller aura aussi le plaisir d’affronter certains de ses anciens coéquipiers. Rappelons que le Danois avait été échangé par le Canadien aux Capitals, le 24 juin 2016, en retour de deux choix de deuxième ronde.

Une douce transition

Depuis, Eller et ses nouveaux coéquipiers ont remporté la coupe Stanley en 2018, ce qui n’a pas empêché l’entraîneur-chef Barry Trotz de quitter le club afin de poursuivre sa carrière derrière le banc des Islanders de New York. Todd Reirden l’a remplacé chez les Capitals.

«La transition s’est effectuée sans trop d’efforts», a confié Eller. «Todd a une personnalité différente de Barry Trotz. Mais le système était le même. Nous sommes une équipe avec des joueurs expérimentés. Plusieurs ont passé à travers beaucoup de choses. Avec des joueurs comme [Alex] Ovechkin, [Nicklas] Backstrom, [Evgeny] Kuznetsov, de voir comment ils font les choses chaque jour a été d’une grande aide. J’ai appris beaucoup depuis deux ans et demi. Et avoir plus de liberté dans le système aide également un peu.»