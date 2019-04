OK Pneus investit 100 millions $ au Canada

VANCOUVER | L'entreprise OK Pneus compte investir 100 millions $ au cours des cinq prochaines années pour accroitre la capacité de ses centres de distribution canadiens, a-t-elle annoncé mercredi.

Avec cet investissement, le réseau spécialisé dans la vente de pneus et dans l'entretien automobile compte ajouter 500 000 pieds carrés aux capacités de ses centres de distribution au peu partout au pays. Les emplacements n'ont pas été divulgués, mais la construction d'un nouveau centre de distribution dans le centre du Canada doit s'amorcer «sous peu».

«Nous changeons notre modèle d’entreprise pour offrir à nos détaillants tout ce dont ils ont besoin pour mieux répondre aux besoins de nos clients en matière d’automobile», a expliqué Jim Caldwell, président-directeur général d’OK Tire Stores inc., en évoquant le début d'une nouvelle ère pour l'entreprise.

«Nous installons des systèmes de distribution de pointe à nos nouvelles installations. Nous serons en mesure d’avoir plus de produits et d’offrir à nos succursales de vente au détail une plus grande gamme de pneus et de produits automobiles», a renchéri Michael Rutherford, directeur de l’exploitation.

OK Pneus compte plus de 300 succursales au Canada. L'entreprise se présente comme étant le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et d’entretien automobile au pays.