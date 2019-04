[QUIZ] Connaissez-vous vraiment les crucifix?

Laquelle des postures suivantes n’est généralement pas attribuée au Christ en croix?

Le Christ triomphant a la tête relevée, les yeux ouverts et le corps droit. Le Christ résigné a la face tournée, les yeux fermés, le corps affaissé et les plaies en sang. Le Christ souffrant a la tête sur l’épaule, les yeux énucléés, la bouche vers le bas et le corps tordu. Le Christ épuisé n’existe pas.