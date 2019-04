Randal Grichuk donne raison aux Blue Jays

Moins de 24 heures après avoir signé une lucrative prolongation de contrat, Randal Grichuk a donné raison aux Blue Jays de lui avoir fait confiance.

Le voltigeur, qui a paraphé une entente de cinq ans et 52 millions $ mardi soir, a claqué deux circuits en solo pour aider les siens à l’emporter par la marque de 5 à 3 contre les Orioles de Baltimore, mercredi à Toronto.

Grichuk a également obtenu un double en première manche.

«Je pense que nous devrions offrir des contrats de 52 millions $ à quelques autres joueurs pour leur permettre de se mettre en marche», a dit à la blague le gérant Charlie Montoyo, dans des propos rapportés par le quotidien «Toronto Star».

Matt Shoemaker (2-0) a été l’autre vedette des favoris de la foule. Le lanceur partant a été intraitable avec les frappeurs des Orioles en ne concédant que deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail. Il a aussi passé huit joueurs dans la mitaine.

La défaite est allée à la fiche de Nate Karns (0-1), qui a permis un point et trois frappes en lieu sûr au cours des deux premiers tours au bâton des Jays.

Les autres points des Torontois ont été les fruits d’un simple d’un point de Teoscar Hernandez, en première, et d’un double de deux points de Lourdes Gurriel fils, en huitième.

Trey Mancini donné une petite frousse aux Jays en propulsant la balle dans les gradins alors que deux de ses coéquipiers étaient sur les sentiers en neuvième manche. Les Orioles ont toutefois été incapables de poursuivre sur cette lancée.

Les Jays entameront une série de quatre matchs au domicile des Indians de Cleveland jeudi.

Un premier circuit pour Machado avec les Padres

À San Diego, Manny Machado a obtenu son premier circuit avec sa nouvelle équipe dans une victoire de 4 à 1 des Padres contre les Diamondbacks de l’Arizona.

Machado, qui a signé un contrat de 10 ans d’une valeur de 300 millions $ en février dernier, a claqué un coup de canon de deux points en septième manche.

Du côté de New York, les Yankees ont été muselés par Matthew Boyd et se sont inclinés au compte de 2 à 1 devant les Tigers de Detroit.

En plus de ne concéder qu’un point en six manches et un tiers, Boyd a obtenu 13 retraits au bâton, un sommet en carrière.

Christin Stewart (ballon-sacrifice) et Gordon Beckham (circuit) ont été à l’origine des deux points des visiteurs.