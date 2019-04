Salon Nature Portneuf

La Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec et le chapitre local de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs viennent tout juste de signer une entente de partenariat permanent entre agriculteurs et chasseurs. C’est une première au Québec. La prolifération du dindon sauvage et la présence de plus en plus importante des chevreuils et des oies blanches causent des problèmes aux agriculteurs pour leurs champs et leurs cultures. La chasse devient alors un outil de gestion des populations de grands gibiers et d’autres espèces qui vivent en milieu agricole. Ce mariage de raison fera l’affaire des deux parties, alors que les agriculteurs verront les dégâts diminuer et que les chasseurs pourront s’adonner à leur activité selon les règles de l’art, dans le respect de la propriété privée. Pour en savoir plus : 819 371-8833 ou 819 694-0741.