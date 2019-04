[SONDAGE] Que pensez-vous de la programmation 2019 du Festival d'été de Québec?

Ça y est! Le Festival d’été de Québec a dévoilé ce mercredi la programmation de sa 52e édition et nous voulons savoir ce que vous en pensez.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve notamment Twenty One Pilots, Slipknot, alt-J, Mariah Carey, Blink-182, Imagine Dragons, Lynyrd Skynyrd, Éric Lapointe, Kygo et Logic.

Buddy Guy, Coeur de Pirate, Claude Dubois, Loud, Taking Back Sunday, Chet Faker, Live, A Day to Remember et Mes Aïeux font quant à eux partie des nombreux artistes qui enflammeront la nouvelle scène à la place George-V.

Maintenant, à vous la parole!