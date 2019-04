«Tout un cirque!» : l’histoire du cirque québécois à la TOHU

La TOHU inaugurait la semaine dernière sa nouvelle exposition permanente, «Tout un cirque!», laquelle retrace l’histoire du cirque québécois, de 1796 à nos jours.

Une quarantaine de collaborateurs ont contribué à «Tout un cirque!» en fournissant leurs archives personnelles, dont certaines datent d’une époque aussi lointaine que les années 1860. L’historien du cirque Pascal Jacob agit comme commissaire de l’exposition.

Une centaine d’œuvres – costumes, affiches, objets divers, photographies et documents de toutes sortes – sont ainsi exhibées dans les coursives de la salle de spectacle circulaire montréalaise.

On peut entre autres y admirer des maquettes de scénographie ayant appartenu aux compagnies Les 7 Doigts, Cirque Akya et L’Aubergine, de même que des tenues des productions «Alegria», «Saltimbanco», «Varekai» et «Nouvelle expérience», du Cirque du Soleil, en plus de la toute première Roue Cyr, créée par Daniel Cyr, fondateur du Cirque Éloize.

«Tout un cirque» fait en outre revivre en images les belles années de l’émission jeunesse de Radio-Canada «La Boîte à Surprise», et rend hommage à l’acteur Louis de Santis, aujourd’hui âgé de 91 ans, qui a jadis incarné Bim, l’un des premiers clowns connus au Québec, et a partagé des scènes avec Sol (Marc Favreau) à Radio-Canada.

Les artefacts de «Tout un cirque! La grande aventure du cirque québécois» occuperont le couloir de la TOHU pendant trois ans. L’établissement propose aussi, jusqu’au 28 avril prochain, l’exposition temporaire «Beau dommage : la prise de risque au cirque», dans sa section Espace Cascades.