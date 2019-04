Un cinéma porno «5D» ouvre ses portes et promet une expérience multisensorielle à ses visiteurs

On n’arrête pas l’innovation! Pendant que certains chercheurs se démènent à trouver des remèdes aux grands maux de notre époque, un cinéma porno «5D» vient d’ouvrir ses portes à Amsterdam, bombardant ses visiteurs de jets d’air et de gouttelettes d’eau.

Situé dans en plein cœur du red-light district d’Amsterdam, le cinéma habilement nommé «5D Porn» se targue ainsi d’offrir une expérience multisensorielle à ses «cinéphiles», où on peut «voir, entendre, ressentir et bouger», selon son site Web.

Comment, vous demandez-vous? C’est plutôt simple!

Lorsqu’il assiste à une projection au «5D Porn», le visiteur prend place dans un siège mécanique, qui bouge et vibre au rythme de l’action, et regarde un film pornographique en 3D, le tout agrémenté de courants d’air et... de jets d’eau!

En entrevue avec Dutch Review, la propriétaire du cinéma, une certaine Nathalie, compare même l’expérience avec celle d’un parc d’attraction.

Pouvant accueillir 18 curieux par représentation, le «5D Porn» est ouvert depuis le 30 mars et propose six visionnements par heure.

Pour l’instant, un seul film de six minutes, réalisé en collaboration avec l’actrice porno Kim Holland, est projeté sur l’écran du cinéma pour une modique somme de 12,50 €.

Également interrogée par le Daily Mail, la responsable de l’établissement promet une aventure accessible, à la fois «drôle et sexy», et qui devrait plaire à plusieurs, en raison notamment de son volet humoristique.

Il faudra donc s’attendre à rire et à vivre de nombreux rebondissements!