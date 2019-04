Un pub irlandais ultra-secret et minuscule ouvrira ses portes sur la Plaza St-Hubert ce mois-ci

Les amateurs de Stout et de Jameson seront certainement bien contents d’apprendre l’ouverture d’un tout nouveau pub irlandais sur la Plaza St-Hubert.

Vous aurez toutefois besoin d’un bon GPS pour trouver le Last Call Irish Pub, puisque ce dernier fera partie du bar Idole.

L’Idole, qui abrite déjà le Snowbird Tiki Bar, aura donc désormais son propre pub irlandais.

Comme il s’agit d’une pièce secrète dans l’Idole, le Last Call Irish Pub peut accueillir environ une vingtaine de personnes. Il faudra donc être assez rapide pour avoir droit à une place au bar. Sinon, vous pourrez toujours enfiler votre collier de fleurs hawaïennes et passer votre soirée au Snowbird Tiki Bar.

Le Last Call Irish Pub ouvrira ses portes le 11 avril prochain.

Last Call Irish Pub

6388, rue Saint-Hubert

Pour savoir quoi faire partout et tout le temps à Montréal et dans les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!