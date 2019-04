Un resto de quartier adoré des Montréalais fermera ses portes définitivement ce week-end

Avec son menu réconfortant et savoureux, sa poutine déjeuner, sa belle terrasse en été et ses employés toujours accueillants, le petit resto déjeuner Les Empoteuses était certainement l’une des adresses favorites des Montréalais où bruncher.

C’est toutefois une bien mauvaise nouvelle que la petite entreprise a annoncée ce mercredi matin en expliquant qu’elle fermerait ses portes définitivement le 7 avril prochain.

«Alors voilà! C’est notre dernière semaine d’ouverture. Ne soyez pas triste!! Profitez-en plutôt pour venir manger une dernière Poutine matinale, un dernier Bagel déjeuner, et partager un moment festif avec nous! Dimanche le 7 avril c’est le « last call ». On va sûrement boire des mimosas», peut-on lire sur les réseaux sociaux de l’entreprise.

Sous la publication, de nombreux habitants du quartier étaient bien tristes d’apprendre la fermeture de Les Empoteuses. Le petit resto venait tout juste de célébrer son 5e anniversaire en février dernier.

Les Empoteuses

1106 rue Beaubien Est

