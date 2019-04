Une grande foire d’art imprimé aura lieu ce mois-ci et c’est l’occasion d’acheter des tonnes de «prints»

Du 4 au 14 avril prochains se tiendra la deuxième édition du Festival des arts imprimés de Montréal (FAIMTL). Pendant 10 jours, les amateurs de prints pourront profiter d’expositions d’artistes locaux, d’événements spéciaux et d’ateliers de création, et ce, gratuitement!

Parce qu’on est en 2019, le festival cherche cette année à explorer les espaces publics et virtuels, là où on voit rarement des œuvres imprimées.

Le FAIMTL aura pour quartier général le WIP, un nouvel espace de diffusion d’art contemporain situé sur le boulevard Saint-Laurent, au centre-ville.

Le point culminant de l’événement sera certainement la Grande foire d’art imprimé, qui rassemblera plus de 50 artistes et organismes montréalais. Ceux-ci présenteront leur travail au public, qui pourra acheter directement des prints, de la sérigraphie, de l’estampe et des tonnes d’autres œuvres.

Si vous avez toujours rêvé de bâtir votre propre gallery wall, c’est l’occasion rêvée d’aller dénicher de quoi le garnir!

