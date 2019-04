[VIDÉO] Visitez l’incroyable loft à 1600$ au centre-ville de la youtubeuse Marianne de 2e Peau

Si vous adorez suivre les youtubeuses Marianne et Gabrielle sur leur chaîne 2e peau, vous avez sûrement remarqué leur magnifique décor lumineux et coloré.

C’est en fait dans le fabuleux loft de Marianne (et Olive le chat!), situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, que les filles tournent la très grande majorité de leurs capsules.

Le QG 2e peau a un style vraiment unique qui vous charmera c’est certain. Coloré, ludique, kitsch, Marianne a travaillé très fort pour mettre ce loft de 1 300 p2 à son goût. Lorsqu’elle a eu les clefs de ce nouveau logement, les planchers étaient de «couleur» bois et il y avait une pièce de rangement fermée. Elle a complètement transformé l’endroit en son loft de rêve dans lequel elle travaille également!

Sans plus attendre, bienvenue dans l’incroyable loft de Marianne de 2e peau!

Marianne et Gabrielle travaillent actuellement sur un super cool projet. Elles ne peuvent rien dévoiler encore mais restez à l'affût car il y a de belles choses qui s'en viennent pour elles.

Photo de couverture: Instagram @olivemiaw

