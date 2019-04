10 vedettes québécoises qui risquent d’être à Coachella cette année

Chaque année, le festival de musique et d’art Coachella accueille une foule de célébrités américaines qui en profitent pour sortir leurs looks les plus originaux, mais cette année, on va y voir des Québécoises aussi!

Coachella aura lieu les week-ends du 12 au 14 avril, et du 19 au 21 avril, à Palms Spring.

Les têtes d’affiche comprennent Billie Eilish, Ariana Grande, Childish Gambino et même la messe musicale de Kanye West!

Voici donc les célébrités québécoises qui auront sûrement la chance de voir tout ça:

1. Elisabeth Rioux

Elisabeth avait assisté au festival l’année dernière en compagnie de Claudia Tihan.

Cette année, elle va porter l'un de ses maillots métalliques Hoaka et on a bien hâte de voir son look final!

2. Milaydie

La BFF d’Élisabeth a elle aussi annoncé qu’elle serait à Palm Springs pour profiter de la musique.

C’est sa première année, on se demande ce qu’elle nous réserve en matière de looks.

3. Lucie Rhéaume

La grande voyageuse se rendra à Coachella pour la première fois elle aussi!

L’année dernière à pareille date, elle était plutôt en Australie.

4. Emy-Jade

Comme Emy-Jade est à Los Angeles en ce moment, et qu’elle est très proche de Lucie, on se dit qu’elle pourrait peut-être y aller elle aussi!

5. Marina Bastarache

On se doute bien que Marina retournera à Coachella cette année puisqu’elle y était l’année dernière.

À ce jour, elle n’a pas encore fait une annonce officielle.

6. P-O Beaudoin

Le BFF de Marina est son compagnon de voyage et de festival.

On se doute qu’il y sera lui aussi!

7. Cary Tauben

Le styliste et conseiller de XOXO était au festival Ultra le week-end dernier à Miami et on se doute qu'il voudra aussi traverser le pays pour participer également à Coachella.

On a très hâte de voir son style très original!

8. Béatrice Bouchard

La soeur d’Eugénie Bouchard a partagé dans ses «stories» sur Instagram plusieurs «outfits» de style festival.

De plus, elle y était l'année dernière.

9. Gloria-Bella

Ce serait une première fois à Coachella pour Gloria-Bella, mais elle a partagé sur ses réseaux sociaux son désir d’y aller.

On lui souhaite!

10. La gang de OD Grèce

Jessika, Catherine et même les garçons de OD Grèce pourraient très bien être invités au festival.

Ils sont des habitués des festivals!

