115 000 $ pour la Fondation les petits trésors

La campagne «Un stylo pour toi = + d’aide pour moi», lancée l’automne dernier, a permis à la Fondation les petits trésors d’accepter un chèque de 115 000$ décerné par le Groupe Jean Coutu, Québecor et Chantal Lacroix, la semaine dernière.

La remise du montant a eu lieu au siège social du Groupe Jean Coutu. L’initiative «Un stylo pour toi = + d’aide pour moi» proposait au public de se procurer, au coût de 20 $, un stylo orné de pierres naturelles. Pour chaque article écoulé, 8 $ étaient remis à la Fondation les petits trésors. Un total de 15 000 crayons avait ainsi été mis en circulation.

La Fondation les petits trésors est un organisme sans but lucratif qui poursuit la mission d’améliorer les soins et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents, qui soutient les parents en leur offrant du répit et qui travaille à la sensibilisation et à la prévention pour la cause.

L’organisme a par ailleurs annoncé, jeudi, que Chantal Lacroix, qui siégeait déjà sur son conseil d’administration depuis trois ans, en occupera désormais le poste de présidente.

«Je suis particulièrement interpellée par les problèmes de santé mentale de nos enfants, a expliqué l’animatrice, productrice et femme d’affaires, par voie de communiqué. Les besoins explosent. À l’heure actuelle, un enfant sur cinq vit avec un trouble de santé mentale et on estime que, dans un avenir rapproché, ce sont deux enfants sur cinq qui seront touchés. La maladie mentale est encore incomprise, et même taboue. Bien des parents n’osent pas dire que leur enfant a fait une dépression de peur d’être jugés. La moitié des maladies mentales commencent avant l'âge de 14 ans. Si nous voulons donner la chance à nos enfants de devenir des adultes en santé physique et mentale, nous devons leur procurer des soins, leur offrir des ressources et investir dans la recherche.»

Parmi les activités à venir de la Fondation les petits trésors, on compte la cinquième édition de la Course Moi pour Toi, organisée par Chantal Lacroix. L’événement sportif réunira 160 personnes qui partiront de Montréal pour se rendre à Québec au pas de course.