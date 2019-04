TOURANGEAU, Monique



À Longueuil, le 31 mars 2019, est décédée à l'âge de 76 ans, madame Monique Tourangeau, épouse de monsieur Yvon Choquet.Partie rejoindre son fils Michel, elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène, Jean François (Dominique) et Céline (Marc-André), ses petits-enfants, son frère, sa soeur et sa belle-soeur, de même que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 7 avril 2019, de 14h30 à 17h et de 18h à 20h, de même que le lundi 8 avril 2019, de 9h à 10h30 à laLes funérailles seront célébrées le lundi 8 avril 2019 à 11h en la Cocathédrale Saint-Antoine, 55 Elisabeth, Longueuil, QC, J4H 1J3. L'inhumation suivra au cimetière de Varennes.