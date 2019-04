POTVIN, Monique



2 janvier 1937 - 1er avril 2019À Greenfield Park, le 1er avril 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Monique Potvin. Elle laisse dans le deuil ses fils François Péladeau et Pierre Péladeau (Tuki), ses petits-enfants Patrick, Julia et Paul, ses frères Jean-Pierre (Muriel), Louis (Gisèle) et Lucien (Elizabeth), sa soeur Marie-Andrée, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 avril de 12h à 13h30 à la résidence funéraire222 AUTOROUTE 20POINTE-CLAIRE QC H9S 2W6Un goûter suivra.Pour ceux qui le désirent, un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié.La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence Jardins Intérieurs ainsi que celui de l'hôpital Charles-Lemoyne pour leurs bons soins prodigués.