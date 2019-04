THOMAS, Roland



À Montréal, le 2 avril 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé Roland Thomas, époux d'Andrée Audet Thomas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean (Lynda Laxdal), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également sa soeur Gisèle (feu Marcel Baril) et son frère Réjean (Élisabeth Tremblay), sa belle-soeur Florette Bouffard (feu Roger Thomas), ses neveux et ses nièces et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au salonle samedi 6 avril 2019 dès 11h. Une cérémonie commémorative se tiendra au salon à 13h.