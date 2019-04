Accusée d’avoir permis que sa fille soit agressée par un sexagénaire

Une mère de 29 ans a été accusée d'avoir agressé sexuellement sa fille adolescente et de l’avoir incitée à des contacts sexuels avec un homme de 61 ans.

Les gestes reprochés à la mère se sont produits dans un contexte des plus particulier, puisque la victime avait aussi été agressée par un homme qui voyait la jeune adolescente comme sa «blonde».

Le 21 mars dernier, Carol Pelletier a reçu une sentence de six ans pour des agressions sexuelles complètes commises lorsque la victime avait entre 9 et 12 ans. Or la mère de la victime aurait facilité les gestes d'agression de Carol Pelletier.

Celle dont on ne peut dévoiler le nom (pour protéger la victime) aurait également elle-même abusé de sa fille, selon les accusations d’agression sexuelle et de contacts sexuels déposées aujourd'hui. Un troisième chef d'accusation a été déposé, pour incitation à des contacts sexuels par un tiers.

Sa «blonde»

La Couronne entend donc démontrer que la complicité de la mère a permis à Carol Pelletier d'agresser sexuellement la victime. Lors de son témoignage, l’homme de 61 ans a affirmé que sa relation avec la victime était «consensuelle» et qu’il la voyait comme sa «conjointe».

Les gestes reprochés à la mère auraient été commis entre 2015 et 2018 à Shawinigan, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Laurier-Station. Il y a une interdiction de contact entre la fille et la mère, qui demeure en liberté pendant les procédures, sauf en présence de la DPJ.