Agenda du week-end

Photo courtoisie, Ville de Montréal

Jusqu’à dimanche a lieu la 42e édition des Jeux de Montréal au complexe sportif Claude-Robillard­­­, et dans 18 autres sites de compétition, permettant à plusieurs jeunes Montréalais âgés de 6 à 12 ans de vivre une première expérience de compétition. Il y a une fan zone dans les trois centres Claude-Robillard (demain, de 9 h à 16 h, et dimanche, de 9 h à 14 h), Pierre-Charbonneau (demain, de 9 h à 16 h) et Saint-Laurent (demain, de 9 h à 16 h). Ainsi, tous les jeunes (grands sportifs ou non) pourront s’adonner à un parcours d’habiletés, au trampoline, au soccer, à l’ultimate frisbee, à la danse, etc. Un spectacle de clôture aura lieu au complexe sportif Claude-Robillard, dimanche à 14 h. Le tout est gratuit, l’autobus et le métro aussi pour les jeunes de 6 à 11 ans durant la fin de semaine.