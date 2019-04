Au-dessus de la mêlée

Le plus délicat pour des êtres passionnés, c'est d'éviter de surréagir lorsqu'ils sont provoqués ou confrontés à des attaques ignobles. Continuer d’afficher sa sérénité et éventuellement compter sur le gros bon sens s’avèrent les meilleures armes à court terme pour traverser la tempête.

Je m’explique encore mal la gaffe de la ministre Geneviève Guilbault qui a sombré dans le piège de la surenchère en promettant le recours à la police pour les personnes qui ne respecteraient pas la loi sur la laïcité. Le premier ministre Legault et son ministre de la diversité et de l’immigration avaient su éviter le piège depuis le dépôt du projet de loi, malgré la défiance de certains opposants, en affirmant leur conviction qu’en bout de processus les gens respecteraient la loi. Ils se comportaient en homme d’État pragmatique qui se gardent bien d’attiser inutilement les passions. La vice-première ministre aura intérêt à s’en inspirer pour ses sorties futures.

Le gouvernement caquiste n’est pas au bout de ses peines dans ce délicat dossier de la laïcité. La cohésion de l’équipe ministérielle et la cohérence dans le discours s’imposent face aux insinuations tendancieuses de certains médias qui font campagne contre le projet de loi. Le gouvernement n’a pas à nourrir la grogne, en répondant systématiquement à toutes attaques ou toutes informations biaisées, il doit toutefois inlassablement expliquer la portée de son projet de loi et surtout montrer sa raisonnabilité. En exposant que d’autres pays à travers le monde sont allés beaucoup plus loin dans l’interdiction du port de signes religieux, le gouvernement affichera sans plus de détails sa très grande retenue.

Le parcours du premier ministre, demeuré sobre dans le présent débat, est sans faute et il a intérêt à poursuivre dans cette voie en évitant les pièges des oppositions libérales et solidaires qui voudraient le voir trébucher. Bien qu’encore loin de la fin des travaux parlementaires, le chef de l’opposition, Pierre Arcand, aurait voulu voir le premier ministre brandir une menace de bâillon pour ajouter à la dramatisation d’un supposé viol des droits fondamentaux. François Legault a préféré se montrer dubitatif dans sa réponse plutôt que de repousser cette éventualité avec fermeté. S’il est une loi qui souffrirait mal le bâillon, c’est celle sur la laïcité. Le gouvernement caquiste devra se résoudre à siéger jour et nuit pour aller au bout du processus parlementaire et adopter la loi dans une procédure régulière, et ce, en tout respect de la volonté majoritaire des Québécois.

Il incombera au premier ministre d’agir en rassembleur au lendemain de l’adoption du projet de loi 21, d’où l’importance de garder tous les canaux ouverts et d’éviter de s’aliéner certains groupes par une manifestation inappropriée de suffisance. Par ailleurs, François Legault aurait eu avantage à rester au-dessus de la mêlée dans le dossier de l’aluminerie de Bécancour plutôt que de blâmer béatement les travailleurs, car ultimement, il est le dernier recours au palier politique québécois pour dénouer les conflits sociaux!