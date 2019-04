Autoroute Jean-Lapierre : la demande va de l’avant

QUÉBEC | Le ministre des Transports François Bonnardel a demandé à la Commission de toponymie de donner le nom de Jean-Lapierre à l’autoroute 10, entre le pont Champlain et la sortie 48, près de Saint-Césaire, en Montérégie.

«Je pense que ce serait un bel honneur à Jean de nommer cette portion de route», a indiqué M. Bonnardel, lors d’une mêlée de presse, jeudi.

Photo Simon Clark

«La Commission de toponymie continue ses consultations. On verra les résultats au cours des prochaines semaines», a-t-il ajouté.

Le ministre y voit un «clin d’œil» géographique entre Montréal et Shefford, deux lieux qu’il a représentés en tant que député de la Chambre des communes.

Jean Lapierre a été député fédéral de Shefford de 1979 à 1990 et d’Outremont de 2004 et 2007 en plus d’occuper le poste de ministre des Transports. Il a également été chroniqueur politique pendant plusieurs années sur différents réseaux, dont TVA. Il a perdu la vie lorsque l’avion dans lequel il était s’est écrasé aux Îles-de-la-Madeleine, le 29 mars 2016.