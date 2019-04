Capitale de la magie

La directrice générale du Festival de magie de Québec a une vision. Elle souhaite que la Vieille Capitale devienne « la » ville de la magie à l’échelle planétaire.

« C’est notre vision. On avance d’année en année et on progresse. On veut se différencier par notre façon de faire les choses », a déclaré Renée-Claude Auclair, lors du dévoilement de la programmation de la neuvième édition, qui se déroulera du 2 au 5 mai.

On pourrait croire que le rêve est énorme et inaccessible, mais la directrice générale précise que la petite organisation a réussi, à sa première tentative, d’obtenir les Olympiques de la magie, qui se dérouleront à Québec en 2021.

« Ça va être la première fois que cet événement sera présenté en Amérique », a-t-elle fait remarquer.

Pour sa neuvième édition, on a voulu créer un environnement avec plus de magie, plus de surprises, plus d’animation, plus d’expériences, et qui sera plus festif.

« Notre désir, à nos débuts, était de faire connaître tous les styles de magie, de la démocratiser et de faire comprendre qu’il n’y avait pas de magie pour les enfants. On a été plus pédagogues dans notre approche. On pense que les gens comprennent bien et on veut, maintenant, ajouter de la magie dans la magie », a-t-elle indiqué.

Des bulles magiques

La neuvième édition exploitera le thème de « la magie et les sciences. »

Les rues du Quartier Petit Champlain seront animées, tout au long de l’événement, par des magiciens ambulants et des scientifiques à vélo qui vont reproduire des expériences magiques. Des spectacles gratuits seront présentés sur les scènes de Place Royale, à la Batterie Royale et au Théâtre Petit Champlain.

Le Gala de magie internationale, présenté au Capitole, le 4 mai, mettra en vedette huit magiciens d’Allemagne, de la Belgique, du Canada, de la Chine, des États-Unis, de la France, de l’Italie et de l’Ukraine, dont Bill Cheung, le champion du monde 2018.

Le duo italien Bubbles proposera un spectacle unique, le 3 mai, au Capitole, au cours d’une soirée qui réunira les gagnants du Concours international de magie Michel Cailloux 2018 et ceux proclamés en après-midi.

« Ils font quelque chose d’unique avec des bulles de savon énormes et qui se transforment », a précisé le magicien Daniel Coutu, porte-parole du Festival.

► La programmation complète est en ligne à festivaldemagie.ca