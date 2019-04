Cas de rougeole confirmé: les autorités lancent un avis de recherche

Une personne contaminée par la rougeole à l’étranger pourrait avoir propagé la maladie lorsqu’elle a déambulé à Ottawa, entre le 26 mars et le 2 avril derniers.

La situation est à tel point préoccupante que la Santé publique d’Ottawa, en vue d'éviter la propagation de la maladie, a lancé un appel à tous pour retrouver des individus qui auraient pu croiser la personne malade. Les personnes qui se trouvaient dans les endroits suivants aux heures indiquées risquent d’avoir été exposées au virus de la rougeole:

- Le 26 mars 2019, entre 10 h et 18 h, au 40, chemin Hines – foyer, ascenseur et rez-de-chaussée;

- Le 27 mars 2019, entre 10 h et 15 h 30, au 40, chemin Hines – foyer, ascenseur et rez-de-chaussée;

- Le 27 mars 2019, entre 17 h 30 et 21 h, au Real Canadian Superstore du 760, chemin Eagleson;

- Le 27 mars 2019, entre 17 h 30 et 21 h, à la clinique médicale d’Ottawa Ouest, au 760, chemin Eagleson, 2e étage;

- Le 30 mars 2019, entre 13 h et 17 h 45, à l’urgence de l’Hôpital Queensway Carleton;

- Le 2 avril 2019, entre 9 h et midi, aux soins ambulatoires de l’Hôpital Queensway Carleton.

La Santé publique dit travailler activement afin de contacter les personnes et les familles susceptibles d’avoir été exposées à la personne infectée.

Les personnes non vaccinées nées après 1970 et qui se trouvaient aux endroits ciblés sont priées de communiquer avec la santé publique au 613 580-6744.

Les individus qui ont un système immunitaire affaibli, les femmes enceintes, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé ou avec des enfants, ou les personnes qui étaient avec un enfant de moins de 1 an lorsqu’elles ont visité les lieux énumérés ci-dessus doivent aussi contacter les autorités.

Très contagieux

La rougeole est une maladie respiratoire très contagieuse.

Les premiers symptômes sont la fièvre, la toux ou de minuscules taches blanches dans la bouche.

Trois à sept jours plus tard, une éruption cutanée avec taches rouges apparaît, d’abord sur le visage, puis sur le tronc, les bras et les jambes.

Si vous pensez avoir la rougeole, vous devez vous isoler en restant chez vous et éviter tout contact avec des personnes non immunisées.

«Appelez avant de consulter votre fournisseur de soins de santé, afin qu’il puisse prendre des précautions pour protéger les autres patients», indique la Santé publique.

«Le virus de la rougeole se transmet par voie aérienne ou par contact direct avec une personne infectée. La rougeole est plus grave chez les adultes et les nourrissons que chez les enfants et peut entraîner des complications.»

Des mises à jour régulières seront publiées sur le site SantePubliqueOttawa.ca/rougeole.