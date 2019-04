Comment composer avec un ex-conjoint culpabilisant?

J’ai eu durant trois ans une relation toxique avec un homme qui m’avait séduite par sa gentillesse et ses petites attentions, ce qui mettait un baume au cœur de la fille blessée que j’étais par une suite de mauvaises relations. Pendant toute la période où nous nous sommes apprivoisés avant que je n’accepte d’aller habiter avec lui, il était parfait.

Quand au bout d’un an je me suis décidée à plonger dans la vie de couple, les choses n’ont pas tardé à se gâter. Très vite il est devenu suspicieux sur toutes mes allées et venues. Je devais rentrer le soir à 17h45, car il avait calculé ce que ça devait prendre exactement 45 minutes pour quitter mon lieu de travail, prendre le métro et arriver chez lui. Comme son travail de rédaction se fait à la maison, je ne pouvais pas échapper à son œil de lynx ni à son chronomètre mental.

S’ajoutant à cela qu’il était de nature dépressive et ne voyait que le mauvais côté des choses. Bien qu’encore gentil et tendre avec moi, il me sapait toute mon énergie et allait même jusqu’à bousiller nos moindres sorties et même nos vacances, en critiquant tout, en s’inquiétant de tout et en angoissant sur tout également, même dans un club de vacances super sécurisé.

J’ai accepté ce régime de vie pendant deux ans exactement, et quand je me suis mise à faire des crises de nerfs auxquelles il répondait par un boudage qui pouvait durer un mois, j’ai compris que ça ne pouvait plus continuer comme ça. J’ai donc pris mes cliques et mes claques pour aller squatter chez une amie, le temps de me trouver un logement.

Je commençais à peine à me remettre en forme et à oublier ce mauvais épisode quand mon ex a fait une tentative de suicide. C’est son coloc qui l’a retrouvé les veines ouvertes dans la baignoire. Mais avant de s’ouvrir les veines, il m’avait envoyé une longue lettre de reproches, soulignant entre autre à gros traits de surligneur jaune, que mon départ était la raison principale pour laquelle il ne voulait plus vivre. Et je me suis mise à culpabiliser de plus belle. À tort je sais, puisque toutes mes amies me le disent, mais c’est plus fort que moi, je voudrais l’aider. Comment est-ce que je peux faire?

Fille torturée

Il faudrait surtout vous attaquer à reconstruire votre confiance en vous même pour évacuer cette inutil sentiment de culpabilité. Ce garçon a besoin de soins psychiatriques, pas de votre aide qui ne lui est d’aucun secours. À votre place, je m’inscrirais dans une démarche thérapeutique pour trouver l’origine de ce penchant à vouloir sauver les autres, et à être attirée par des garçons en grand besoin d’aide.