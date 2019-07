Comment reconnaître et soulager l’eczéma

En association avec

C’est unanime, personne n’aime avoir la peau sèche. Celle qui tiraille, picote et démange. Pour les personnes souffrant d’eczéma, la peau sèche est pourtant une réalité quotidienne. C’est qu’elle résulte d’une maladie chronique très courante. Vous souhaitez protéger et soulager votre peau ou venir en aide à celle d’un proche? Voici quelques conseils à retenir.

Comprendre l’eczéma

L'eczéma, aussi connu sous le nom de dermatite atopique, est causé par une anomalie de la barrière protectrice de la peau. Cette dernière a du mal à retenir son hydratation. Elle se trouve donc vulnérable aux agresseurs comme les allergènes, les microbes et les irritants.

On dit de ce trouble qu’il est chronique. La peau peut donc connaître des périodes de poussées et de rémissions, c’est-à-dire que les symptômes peuvent empirer, puis s'améliorer avec le temps. De plus, même si la peau ne présente aucun symptôme pendant plusieurs années, il n’est jamais vraiment possible de parler de guérison.

L'eczéma se développe souvent durant la petite enfance. En effet, la plupart des parents d’enfants atteints d'eczéma en ont déjà souffert aussi.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’eczéma n’est pas contagieux.

Les symptômes

Les symptômes varient selon le type d’eczéma et la région du corps qui est affectée:

Démangeaisons intenses

Plaques ou croûtes de peau rouge, sèche et enflée

Craquelures et fissures

Boursouflure, lambeau ou lésion de peau dont peut s’écouler un liquide transparent

Les facteurs déclencheurs

Les causes à l’origine de poussées d’eczéma sont différentes d’une personne à l’autre:

Air froid et sec

Allergènes

Stress

Changements soudains de température

Certains produits chimiques, comme le savon et le parfum

Certaines fibres textiles, comme la laine, l’acrylique ou le polyester

Le traitement

Éviter les facteurs déclencheurs et garder une peau bien hydratée en tout temps est le meilleur moyen de prévenir une nouvelle poussée d’eczéma.

Voici quelques astuces pour soulager les démangeaisons.

Ne pas gratter les zones affectées.

Prendre des douches ou de bains courts à l’eau tiède. Éviter l’eau chaude, les sels de bains, les huiles essentielles et les savons irritants et parfumés.

Appliquer généreusement une crème hydratante épaisse ou un onguent sur la région atteinte au moins deux fois par jour, idéalement tout de suite après le bain.

Appliquer une compresse humide en coton sur les zones affectées pour soulager les démangeaisons.

Une prise en charge médicale de l’eczéma peut s’avérer nécessaire. Des crèmes et des onguents topiques à base de cortisone sont parfois prescrits, notamment pour réduire l’inflammation et les démangeaisons. Si l’affection ne peut être contrôlée avec les produits topiques, des médicaments sous forme orale ou injectable sont également disponibles sous ordonnance.

Si votre eczéma nuit à votre qualité de vie, n’hésitez pas à en parler à votre pharmacien ou votre pharmacienne. Il ou elle pourrait vous prescrire le traitement médicamenté approprié pour réussir à soulager votre peau.