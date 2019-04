HUNTER, Marilyn



À Brossard, le 2 avril 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée Marilyn Hunter, en religion Soeur Angela.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les Soeurs Compassionnistes Servites de Marie, son cousin Ted Hunter (Linda), leurs enfants Scott (Andrea) et Alison (Nicolas), ses petits-cousins Colby, Brody, Nixon et William ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 avril de 19h à 22h et le samedi 6 avril dès 9h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2www.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées à 11h en l'église La Résurrection (7685 Milan, Brossard)Au lieu de fleurs, un don aux Missions des Soeurs Compassionnistes Servites de Marie serait apprécié.