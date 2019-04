Des jeunes deviennent dépendants à la nicotine à cause du vapotage

QUÉBEC | Le vapotage est de plus en plus populaire chez les jeunes, si bien que plusieurs ont développé une dépendance à la nicotine.

C’est entre autres le cas d’Élizabeth Morier, une jeune de 14 ans de Québec qui consommait l’équivalent de 100 cigarettes par jour en nicotine. Tout comme plusieurs autres jeunes, c’est à l’école qu’elle a commencé à consommer.

«Beaucoup de personnes fument à l’école, je dirais pratiquement la moitié!» a-t-elle témoigné.

Bien que les vapoteuses soient légales au Canada, leur utilisation est interdite aux jeunes de moins de 18 ans. Les jeunes trouvent tout de même le moyen de s’en procurer. Certains en achètent en ligne et d’autres s'en procurent auprès de vendeurs. Selon plusieurs personnes, un marché de la revente existe et est très lucratif.

«Y’a des gens plus vieux qui en sortent pour les mineurs!», a dit un jeune à TVA Nouvelles.

«Ça se vend super bien! Ça prend trois secondes en avoir, c’est super facile. Y’a des gens qui font beaucoup d’argent avec ça», a indiqué Élizabeth Morier.

Ce nouveau phénomène préoccupe beaucoup les autorités de la santé.

«On est inquiets de toutes les formes de dépendance, incluant la nicotine. Il faut vraiment éviter, le plus possible, et retarder le plus possible les premières consommations de nicotine et de toute autre substance», a dit Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Le Conseil québécois pour le tabac et la santé sillonne actuellement les différents établissements scolaires de la province pour sensibiliser, informer et aider les directions à mieux appliquer les lois contre le tabagisme. Beaucoup de travail reste à faire cependant selon Amélie Brisson.

«Il y a beaucoup de désinformation, il reste beaucoup de travail à faire encore. Aux yeux d'un jeune, ça fait de la boucane pis ça goûte la gomme baloune alors, pour lui, c'est pas nécessairement dangereux», a indiqué Amélie Brisson du Conseil québécois pour le tabac et la santé.