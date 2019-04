Direction la mer: découvrir Ocean City

La ville d’Ocean City au Maryland est située à l’extrémité sud de l’île de Fenwick. Elle porte merveilleusement bien son nom pour ses plages de sable blanc et son boardwalk, un des plus beaux aux États-Unis, mais aussi pour la multitude d’activités nautiques qu’on peut y pratiquer. Destination vacances de choix des habitants du Maryland, Ocean City ravit autant les petits que les grands, avec ses musées, ses parcs d’attractions et ses bons restaurants. Voici sept bonnes adresses pour les visiteurs de ce petit paradis de la côte est américaine.

Sept bonnes adresses

S’amuser

Jolly Roger Amusement Park

2901 Coastal Hwy

jollyrogerpark.com

Manger

Dolle’s Candyland

500 S Atlantic Ave

dolles.com

Hooper's Crab House

12913 Ocean Gateway

hooperscrabhouse.com

Seacrets Jamaica USA

117 49th St

seacrets.com

Découvrir

Talbot Street Pier

311 Talbot St

Assateague Island National Seashore

7206 National Seashore Ln, Berlin, MD 21811

nps.gov/asis

Ocean City Life-Saving Station Museum

813 S Atlantic Ave

ocmuseum.org

► La chaîne Évasion présente l’émission Direction la mer, animée par David Bernard, tous les mercredis 20 h.