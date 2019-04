FEQ: deux divas et des stars du rock s’amènent à Québec

Rarement les fans de musique de Québec auront été aussi choyés qu’hier. Quelques heures après le dévoilement toujours attendu de la programmation du Festival d’été, Céline Dion a confirmé que sa tournée mondiale Courage prendra son envol au Centre Vidéotron les 18 et 20 septembre.

C’est la deuxième année consécutive qu’une star internationale choisit Québec et le Centre Vidéotron pour lancer une tournée. Paul McCartney avait aussi fait de la capitale la rampe de lancement d’une série de concerts, le 17 septembre dernier.

« Nous sommes super excités d’avoir les deux premiers shows de la tournée », s’est réjoui le patron du Groupe Sports et divertissement chez Québecor, Martin Tremblay, après l’annonce de la tournée, en début de soirée.

Quelques heures plus tôt, la venue inattendue à Québec d’une autre diva possédant un grand répertoire de hits a été révélée lorsque le nom de Mariah Carey est apparu sur l’affiche du Festival d’été au milieu des stars du rock Twenty One Pilots, Blink-182, Imagine Dragons et Slipknot.