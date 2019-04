Frappe antidrogue en Estrie contre des proches des Hells Angels

Même si les Hells Angels étaient moins visibles après le démantèlement du chapitre sherbrookois en 2009, force est d'admettre qu'ils ont toujours eu la main mise sur les activités de trafic de stupéfiants dans la région de l'Estrie.

Les frappes policières réalisées jeudi matin le démontrent une fois de plus.

À East Angus, huit endroits différents ont été perquisitionnés; des résidences et aussi des commerces dont la Rotisserie Angus et le resto-bar William.

Les enquêteurs de l'Escouade régionale mixte Estrie surveillaient les activités de cette cellule criminelle depuis l'automne dernier.

L'organisation était en place depuis environ deux ans et elle serait dirigée par un homme de Stratford, relié aux Hells Angels sans en être un membre en règle.

Selon les enquêteurs, l'organisation avait le contrôle exclusif sur l'approvisionnement, la distribution et la vente de cocaïne et de méthamphétamines sur un vaste territoire qui s'étend de l'est de Sherbrooke jusqu'en Beauce.

Le bilan provisoire de la vingtaine de perquisitions effectuées dans au moins cinq municipalités de quatre différentes MRC s'établit comme suit:

environ 5 000 comprimés de drogue;

300 g de cocaïne;

environ 17 000 $;

une douzaine de véhicules saisis en tant que bien infractionnel;

une cinquantaine d'armes à feu.

Au total, les policiers ont procédé à 21 arrestations.

Dix-sept hommes et deux femmes ont comparu, jeudi après-midi, en Cour du Québec pour être accusés. Les accusations concernent la possession et le trafic de cocaïne ainsi que de méthamphétamine, la possession d’armes prohibées et le recel d’argent.

La présumée tête dirigeante a été libérée après son interrogatoire avec une promesse de comparaître à une date ultérieure. C'est la raison pour laquelle on ne peut l'identifier pour le moment.