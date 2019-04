Imaginez un 4 de 7!

Des fois, ils m’enragent. Trop souvent, je trouve qu’ils excellent à prendre des décisions laborieuses. À défier les évidences par des choix discutables.

Au bout du compte, ils dirigent le Canadien, j’observe et commente le Canadien. Et c’est parfait comme ça.

Mais lorsque sur la glace, comme mardi soir, les joueurs jouent l’un pour l’autre, qu’ils construisent la victoire une petite action à la fois, ils me confortent et je reprends vie.

Le Canadien respire encore et 80 matchs ont été disputés dans une saison qui les prévoyait éliminés à l’Halloween. Montréal pourrait rater les séries en dépit de 98 points de classement. Inattaquable et grandiose.

À fond

Les séries avant les séries. C’est ça depuis plus d’un mois. Mardi, c’était encore plus vrai. Quatre appels dans la journée pour des billets. Et je ne suis pas « scalpé ». Une ambiance de mai dans un Centre Bell chauffé à bloc.

Quarante-cinq tirs sur le but défendu honorablement par l’obscur Eddie Pasquale. Une pression au porteur constante, peu d’espace pour les grosses stars de la Baie de Tampa. Une gestion incontestable des émotions. Un refus de céder à la panique après le premier but du Lightning. En fait, une bénédiction ce but. Il a pu faire croire au meilleur club de la ligue le match acquis, tandis qu’il a soumis à rude épreuve la force de caractère des locaux.

Non, mais quel match ! Quand Nate Thompson, Joel Armia et Artturi Lehkonen scorent, tu ne peux pas perdre à la fin de la soirée. Quand Max Domi réalise la bêtise potentielle et refuse l’invitation à la danse de Brayden Coburn... c’est probablement que les dieux du hockey sont habillés de flanelle tricolore...

L’excellent Danault

Malgré tout, message aux dirigeants. Ce n’est pas parce que Phillip Danault a reçu le trophée Jacques Beauchamp la veille que vous devez éternellement l’escamoter du choix des étoiles. Attaquant le plus utilisé avec 19 minutes 6 secondes de temps de jeu, 4 tirs au but, 5 mises en échec, 76 % d’efficacité au cercle des mises en jeu et une passe sur le but d’Armia... et tout ça avec une grille dans la face. Rien contre le renforcement positif envers Lehkonen, mais franchement...

Heureusement, Danault ne joue pas pour sa gloire personnelle. D’ailleurs, personne dans cette équipe à l’excellente attitude ne semble le faire. Mine de rien, le Canadien est 6-1-1 dans ses 8 derniers matchs. Une poussée irrésistible qui garde tout le Québec en haleine.

Le mercure monte, vous méritez de regarder votre club au-delà de ce samedi contre Toronto. Les séries avant les séries, c’est bien, mais ça se joue un match à la fois. Imaginez la vraie affaire. Imaginez Montréal-Tampa dans un 4 de 7. Montréal en 6...

*Réécoutez le commentaire de Jean-Charles au micro de QUB radio au sujet de la victoire du CH: