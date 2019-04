Le Québécois qui anime «Le Chaînon manquant»

Un Québécois qui se spécialise dans le cinéma d’animation image par image a joué un rôle important dans la production du film américain Le Chaînon manquant, qui prend l’affiche la semaine prochaine.

Philippe Tardif, qui est à l’emploi des réputés Studios Laika, à Portland, fait en effet partie du groupe d’animateurs qui ont participé à la création de ce film d’animation familial très attendu, réalisé par Chris Butler (ParaNorman).

Le Chaînon manquant n’est pas un film animé comme les autres. Alors que la plupart des longs métrages d’animation qui sortent en salles de nos jours sont conçus par ordinateur, celui-ci a été produit avec la technique de l’animation image par image (ou stop-motion).

Photo courtoisie, Entract Films

Ce procédé consiste à tourner image par image en déplaçant manuellement les personnages et les objets entre chaque prise.

« Pour les films d’animation image par image, l’animateur travaille avec des marionnettes qu’il manipule manuellement entre chaque prise », explique Philippe Tardif, en entrevue au Journal.

« On pourrait comparer mon travail à celui d’un horloger. Il faut être minutieux, précis et perfectionniste. Il y a une scène, par exemple, où le personnage principal du film essaie d’escalader un rocher sur le bord de l’eau. C’est une séquence qui dure environ 16 secondes. Mais ça nous a pris plus d’un mois à la tourner. »

Le personnage principal du Chaînon manquant est une sorte de yéti qui mesure 30 pieds. Or, la marionnette qui a servi pour l’animer mesure à peine 16 pouces. Pour le tournage du film, les animateurs l’ont fait évoluer dans une centaine de décors qui ont été construits spécialement pour l’occasion.

« Les personnages voyagent partout à travers le monde, donc c’est un film pour lequel on a dû construire énormément de décors. À un moment donné pendant le tournage, il y avait une centaine de plateaux qui roulaient en même temps », relate Philippe Tardif.

De Montréal à Portland

Diplômé du programme de cinéma d’animation de l’Université Concordia à Montréal en 2003, Philippe Tardif a dû gravir les échelons avant d’être embauché par les Studios Laika, il y a quelques années.

Il a d’abord conçu ses propres courts métrages avec peu de moyens avant d’être recruté dans des studios d’animation en Europe. Il a commencé à travailler chez Laika en 2012 comme animateur pour le film ParaNorman. Depuis, il a mis son talent au service de trois autres films tournés chez Laika : Trolls en boîte, Kubo et l’épée magique et Le Chaînon manquant.

« Laika est certainement le plus gros studio et le plus ambitieux en matière de cinéma d’animation image par image. C’est aussi celui qui a le plus de moyens. Pour un animateur comme moi, c’est une job de rêve de pouvoir travailler là. Pendant un bon bout de ma carrière, mon objectif était d’obtenir cette job. Je suis donc très content d’avoir réussi. »

► Le film Le Chaînon manquant (Missing Link) prend l’affiche le 12 avril.