Les 4 signes astrologiques qui font les meilleurs amis

Est-ce que vous arrivez facilement à vous lier d’amitié avec les autres? C’est peut-être à cause de votre signe astrologique!

Certains signes du Zodiaque ont des caractéristiques qui les rendent particulièrement doués pour les amitiés. C’est donc avec eux qu’on a le plus tendance à vouloir développer une relation harmonieuse qui a de meilleures chances de traverser l’épreuve du temps.

Que ce soit grâce à leurs conseils toujours pratiques, leur côté «fou-fou» dont on ne peut pas se passer ou leur franchise inébranlable, ces signes astrologiques font sans contredit les meilleurs amis!

Envie de savoir quels signes font les meilleurs BFFs ? Les voici!

4. Verseau

Impossible pour les Verseau d’être «fake». En effet, ce signe ne fera jamais semblant d’aimer quelqu’un. Si on se lie d’amitié avec lui, c’est qu’il apprécie notre personne. Ils sont aussi très tolérants et ouverts d’esprits : même si vos opinions divergent, il n’en fera jamais une affaire personnelle. C’est aussi un signe qui a tendance à garder son cercle d’ami très serré. Si votre ami Verseau veut passer beaucoup de temps avec vous, c’est une belle preuve d’amour!

3. Vierge

Les Vierges ont tendance à être les «mamans» et les organisatrices en amitié. Ce sont elles qui vont prendre soin de l’ami malade ou encore, celles qui vont vous texter à 4h du matin pour s’assurer que vous êtes bien rentré. Quand on est dans le trouble, on peut se fier sur son ami Vierge pour qu’il trouve des solutions à nos problèmes. Ce n’est toutefois pas le signe avec qui on «chiale juste pour chialer», ce dernier détestant l’inaction!

2. Poissons

Les Poissons ont une capacité accrue à écouter les gens. Ce signe est le confident idéal dans toutes les situations. De plus, puisqu’il est bourré de compassion et de sensibilité, le Poisson ne vous jugera jamais : vous pouvez carrément TOUT lui dire. Puisqu’il a une excellente intuition, il saura aussi exactement comment vous réconforter dans une situation délicate.

1. Sagittaire

Ce qui fait du Sagittaire l’ami idéal, c’est qu’il est toujours positif et jovial. C’est la personne à avoir avec soi pour passer immédiatement un bon moment, son énergie étant si vibrante. Ce signe est aussi avide d’en savoir plus sur l'autre et va tout faire pour vous connaître de A à Z. On se sent spécial quand on est ami avec un Sagittaire!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!