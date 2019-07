Les marques de cosmétiques incitent de plus en plus les hommes à porter une attention particulière à leur apparence, tout en gardant intacte leur virilité. Cette tendance, que certains appellent « grooming », désigne l’art de « prendre soin de soi ». Voici 4 choses à savoir sur le maquillage pour hommes.

1. Les pionniers

En 2013, Tom Ford a créé une gamme de 6 soins pour hommes allant du lait nettoyant au soin des yeux antifatigue, en passant par un baume à lèvres hydratant. Giorgio Armani a également imaginé un baume hydratant et nourrissant pour les lèvres appelé Him/Her (Lui/Elle). Chanel a aussi fini par craquer à l’automne 2018, en lançant sa première collection de cosmétique pour homme.

2. Une tendance... ancienne

Les cosmétiques ne datent pas d’hier. On dit même que l’homme se serait maquillé bien avant la femme. Dans la Préhistoire, les hommes se servaient de substances colorées minérales, mélangées à du gras animal, pour se peindre le corps.

Dans l’Égypte ancienne, les hommes appliquaient du khôl autour des yeux et jusqu’à la Révolution, les Français se poudraient le visage pour avoir le teint plus clair. En Grèce et dans tout l’Empire romain, les produits de cosmétiques et de maquillage se sont fait connaître progressivement, par l’entremise des caravanes marchandes, qui acheminaient la soie et les épices.

3. Ces hommes qui se maquillent

Si la tendance du maquillage pour homme s’est développée en Asie, elle gagne du terrain chez nous aussi. Les youtubeurs ont grandement contribué au phénomène.

Aux États-Unis, des influenceurs beauté comme Manny Mua ou Jeffreestar totalisent déjà plus de dix millions d'abonnés et lancent même leurs propres marques de cosmétiques. Au Québec, l’artiste-maquilleur Jean-François CD est devenu une référence.

4. Les stars qui se maquillent

Johnny Depp, même quand il n’incarne pas Jack Sparrow, le capitaine de Pirates des Caraïbes, porte, à l’occasion, du surligneur pour les yeux, tout comme Jared Leto, Davé Navarro ou Adam Lambert. John Ham avoue utiliser une crème teintée matifiante et du cache-cernes. Et qui ne se souvient pas du fameux Boy George ?

En conclusion, le maquillage pour hommes est une tendance plus ancrée dans la culture des jeunes, qui n'ont plus trop de problèmes avec les codes, avec le « no gender ». L’avenir s’annonce donc florissant pour ce marché en pleine mutation.