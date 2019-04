Les coups de cœur d'Émily Bégin

D’abord dévoilée au grand public comme chanteuse au cours de la première édition de Star Académie, en 2003, Émily Bégin a ajouté plusieurs cordes à son arc. Aujourd’hui, elle touche également à l’animation à la télévision, et maintenant au théâtre, avec la pièce Fais-toi une belle vie, présentement en tournée, où elle joue aux côtés de son amoureux, Guillaume-Lemay Thivierge. Connue aussi pour sa passion de l’entraînement, elle partage avec nous ses adresses préférées, un peu partout en ville.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée d'Instagram, @walcoh

J’en ai plusieurs ! Montréal est tellement une capitale de bons restaurants. Je vais commencer par Luciano, qui est un resto de quartier que j’aime beaucoup. C’est situé dans Rosemont, près de chez moi, sur la rue Saint-Zotique­­­. C’est un super bon resto italien, le propriétaire est le chef et il y travaille avec ses deux fils. C’est un resto très familial et c’est trop bon ! J’ai découvert aussi, il y a quelques mois, sur la rue Saint-Jacques, le nouveau restaurant Le Monarque. J’adore ça. C’est la même famille qu’au restaurant Leméac. C’est une belle continuité.

L’endroit où s’entraîner ?

Photo tirée d'Instagram, @emilybegin

Je suis porte-parole d’Éconofitness. C’est sûr que je m’entraîne là ! En tant que membre, on peut s’entraîner partout au Québec et moi en tournée, avec la pièce Fais-toi une belle vie, c’est parfait ! Ça me permet de m’entraîner partout. Aussi, lorsque le temps me manque d’aller au gym, on s’est installé un bon circuit dans le sous-sol. On aime beaucoup les parcours, Guillaume et moi. Il y a également le GymX à Saint-Jérôme­­­ et c’est un entraînement de circuit aussi. Tu t’amuses tout en t’entraînant. Tu travailles tout le corps.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo tirée d'Instagram, @cindiramirez

Le Café Saigon. Je l’appelle toujours mon resto secret ! C’est du vietnamien. C’est situé sur la rue Saint-André, pas loin de Radio-Canada­­­ et de TVA. Ce n’est pas cher et c’est vraiment bon. Le staff est gentil. C’est dans un sous-sol et on ne peut pas croire qu’il y a effectivement un restaurant. Il y a aussi le bar Sans nom sur l’avenue du Parc que j’aime bien. C’est un peu dépareillé comme endroit avec son salon et ses vieux divans. C’est très Mile-End.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo Agence qmi, Dario Ayala

Je n’y suis jamais allée encore, mais pour sa folie, je dois dire que j’aime suivre tout ce qui se passe au festival Osheaga. Je trouve que c’est un clin d’œil à Woodstock, mais aussi un momentum aux dernières tendances en matière de mode. Il faut y avoir un look précis... Couronnes de fleurs, sac banane, crop top... on attend de savoir quelle est la tendance du moment à suivre. C’est l’événement cool de l’année. J’embarquerais dans son audace parce que c’est un beau festival, avec un côté jeune et audacieux...

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

Photo Pierre-Paul Poulin

Le mont Royal. La montagne en plein cœur de la ville, c’est unique. J’ai voyagé dans les grandes villes et je n’ai jamais vu quelque chose de semblable. J’ai appris à redécouvrir Montréal, cet hiver. Je suis allée faire du ski de fond, et c’est fou comme c’est spacieux ! Je suis une fille des Laurentides, tout comme Guillaume, et on a besoin tous les deux de profiter du plein air. On a donc profité du mont Royal, de ses belles pistes et des diverses activités. On peut y faire du patin, de la glissade sur tubes, de la course...

Un mot pour décrire Montréal ?

Accueillante. On est des gens très accueillants.