Les Hurricanes gagnent et seront des séries

Les Hurricanes de la Caroline font les séries! En l’emportant 3 à 1 face aux Devils du New Jersey jeudi soir à Raleigh, les surprenants Hurricanes se sont qualifiés pour les éliminatoires.

Le bonheur des uns fait le malheur des autres... C’est la victoire des «Canes», combinée à la défaite du Canadien de Montréal à Washington, qui a permis à la formation de la Caroline de prolonger sa campagne.

Les Hurricanes participent aux séries pour une première fois en 10 ans. Ils s’étaient qualifiés pour la dernière fois en 2009.

Dans cette rencontre face aux Devils, le gardien Petr Mrazek a repoussé 36 des 37 rondelles dirigées vers lui.

Après avoir accordé le premier but du match, les Hurricanes ont nivelé le pointage à mi-chemin de l’engagement initial grâce à l’attaquant Warren Foegele. Il a profité d’une échappée pour déjouer le gardien Cory Schneider entre les jambières.

Justin Faulk, lors d’une supériorité numérique en début de deuxième période, et Nino Niederreiter, au troisième tiers, ont ensuite frappé pour propulser les Hurricanes vers les séries.

Les Penguins également qualifiés

À Pittsburgh, les Penguins ont aussi assuré leur participation aux éliminatoires en battant les Red Wings de Detroit par le pointage de 4 à 1.

Le capitaine Sidney Crosby a grandement contribué à l’importante victoire des siens, concluant la rencontre avec un but et deux mentions d’aide.

Après avoir mis la table pour le but de Jake Guentzel à mi-chemin en première période, Crosby a alimenté Phil Kessel sur le jeu de puissance avant la fin de l’engagement initial.

Le numéro 87 a profité d’une autre supériorité numérique, en début de troisième, pour trouver le fond du filet. Crosby totalise maintenant 98 points, dont 34 buts, depuis le début de la saison.

Plus important encore, les points au classement... Ainsi, les Penguins, avec 99 points, sont non seulement qualifiés pour les séries, mais ils éviteront le Lightning de Tampa Bay au premier tour.

Les Islanders l’emportent en tirs de barrage

À Sunrise, Brock Nelson a été l’unique marqueur lors des tirs de barrage et les Islanders de New York ont vaincu les Panthers de la Floride 2 à 1. Malgré tout, ils ne peuvent plus obtenir le titre de la section Métropolitaine en raison de la victoire des Capitals contre le Canadien.

Nelson avait également été l’auteur de l’unique but des siens en temps réglementaire.

Devant la cage des Islanders, Thomas Greiss a réalisé 29 arrêts en plus de ne rien donner en fusillade. Le gardien allemand a uniquement cédé sur un lancer de Jonathan Huberdeau lors du troisième tiers. Sur cette réussite, le gardien Samuel Montembeault a obtenu son premier point dans le circuit Bettman, lui qui a été crédité d’une mention d’aide.