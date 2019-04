Les snowbirds se dirigent vers le Québec

Le mois d’avril est arrivé et cela signifie la fin des mois de chaleur pour les nombreux snowbirds québécois. Lors de mon passage en Floride, à la fin mars, j’ai croisé plusieurs Québécois qui se préparaient pour leur retour au Québec. Ils me posaient toujours les mêmes questions : s’il y a beaucoup de neige et s’il fait froid. La réponse est simple : oui, dans les deux cas.

Photo Pascale Vallée

