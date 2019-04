Marc Dupré se confie sur sa jeunesse difficile

Marc Dupré a accordé une longue entrevue au magazine 7 Jours et s’ouvre sur plusieurs sujets personnels, incluant sa jeunesse. Il avoue avoir vécu plusieurs embûches avant de devenir le chanteur et père de famille qu’il est aujourd’hui.

Celui qui fête cette année ses 25 ans de carrière en musique a longtemps rêvé de devenir chanteur.

«J’ai commencé à y rêver à 10 ou 11 ans. Enfant, lorsque j’étais à l’école, je me demandais pourquoi je poursuivais, car je savais ce que j’allais faire dans la vie. C’était réglé dans ma tête! Malgré toutes les embûches, j’y suis arrivé.»

Marc Dupré est resté vague sur les défis qu’il a dû surmonter, mais a tout de même confié entre les pages du magazine qu’il avait vécu une enfance difficile, et ce, malgré qu’il était très bien entouré par ses parents et sa famille.

«J’ai vécu une jeunesse difficile. Ce n’est pas la faute de mes parents; c’est moi qui me suis bâti une jeunesse très difficile. Ma mère est la personne la plus douce et gentille que je connaisse. Mon père aussi. Je me rends compte qu’il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière. Le chemin a été très difficile. C’est peut-être pour cette raison que j’ai acquis une grande sensibilité, entre autres dans mon travail.»

Marc Dupré s’est d’ailleurs longuement confié entre les pages du 7 Jours au sujet de sa carrière et de sa famille, deux choses très importantes dans sa vie.

